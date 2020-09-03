المرصد: 16 قتيلًا من قوات تابعة لإيران في قصف على ريف دير الزور

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 16 عنصرًا من القوات التابعة لإيران إثر قصف جوي يرجح أنه إسرائيلي على مواقع في ريف دير الزور.
العالم والشرق الأوسط 2020-09-03T12:22:00 مركز الأخبار

ونقل المرصد السوري عن مصادر قولها إن طيرانًا يرجح أنه إسرائيلي، استهدف فجر اليوم الخميس أيضًا، مواقع للقوات الإيرانية وأخرى تابعة لها، في منطقة الثلاثات ضمن بادية البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، حيث وثق مقتل 9 من تلك القوات وجرح آخرين.

وبحسب المرصد، إن ذلك سبقه استهداف جوي من قبل طيران حربي يرجح أنه إسرائيلي، استهدف فجر اليوم الخميس، موقعًا تابعًا لقوات "حزب الله" العراقية، يقع على بعد 5 كم عن قلعة الرحبة في أطراف مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي، الأمر الذي أدى إلى مقتل 7 عناصر من القوات.

(ي ح)


إقرأ أيضاً