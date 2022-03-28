المرصد يتحدث عن قصف لقوات حكومة دمشق على قاعدتين للاحتلال التركي

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدة قذائف صاروخية سقطت على قاعدتين عسكريتين لجيش الاحتلال التركي في منطقتي "مكلبيس والشيخ سليمان" على أطراف دارة عزة بريف حلب الغربي، مصدرها قوات حكومة دمشق، مما أدى إلى إصابة جنديين من جيش الاحتلال التركي.

وأمس الأحد، أفاد المرصد بأن جيش الاحتلال التركي نقل 3 من عناصره، بينهم ضابط، إلى المشافي التركية، بعد إصابتهم جراء استهداف مدرعة لهم بصاروخ موجه من قِبل قوات حكومة دمشق أثناء مرورها على أطراف بلدة كفرنوران بريف حلب الغربي، عقب الاستهداف، رصد نشطاء المرصد تحليق طائرتين من نوع بيرقدار في أجواء ريف حلب الغربي على طول خط الجبهة.

وكانت قوات حكومة دمشق المتمركزة في "الفوج 46" غربي حلب، استهدفت بصاروخ موجه عربة مدرعة لجيش الاحتلال التركي، أثناء مرورها على أطراف بلدة كفرنوران بريف حلب الغربي، مما أدى إلى احتراقها.

وفي سياق متصل، نفذت مقاتلة روسية اليوم الاثنين، غارة جوية محملة بعدة صواريخ فراغية استهدفت أطراف بلدة معارة النعسان بريف إدلب الشمالي، تزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء منطقة ما تسمى "خفض التصعيد".

وقالت وسائل إعلام من المنطقة، إن القصف استهدف قاعدة لمرتزقة هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة سابقاً والمصنفة على لائحة الإرهاب الدولي، ما أدى لتدمير المقر بشكل كامل.

وفي 15 آذار/ مارس الجاري، قصفت طائرة حربية روسية محيط بلدة شنان التي يتواجد فيها نقطة عسكرية لجيش الاحتلال التركي جنوبي جبل الأربعين في ريف إدلب الجنوبي.

(د ع)