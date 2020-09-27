المرصد السوري: وصول أول دفعة من المرتزقة السوريين إلى أذربيجان ودفعة أخرى تتحضر

وقال المرصد السوري إن دفعة من مرتزقة تركيا السوريين وصلت إلى أذربيجان، حيث قامت تركيا بنقلها من أراضيها إلى هناك، وكانت الدفعة هذه قد وصلت الأراضي التركية قبل أيام قادمة من منطقة عفرين المحتلة.

وأضافت مصادر المرصد السوري أن دفعة أخرى تتحضر للخروج إلى أذربيجان.

وكان المرصد السوري نشر منذ 3 أيام، أن تركيا قامت بنقل أكثر من 300 مرتزق سوري غالبيتهم العظمى من مرتزقة “السلطان مراد والعمشات”، من بلدات وقرى بمنطقة عفرين المحتلة، حيث قالوا لهم بأن الوجهة ستكون إلى أذربيجان لحماية المواقع الحدودية هناك، مقابل مبلغ مادي يتراوح بين الـ 1500 إلى 2000 دولار أميركي.

وسرعان ما دخلت تركيا على خط الأزمة بين أرمينيا وأذربيجان حيث أعلنت دعمها للأخيرة.

(ي ح)