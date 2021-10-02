المرصد السوري: تركيا عمّمت على قواتها بالرد المباشر حال تعرضها لقصف قوات حكومة دمشق

وعمّمت قوات الاحتلال التركي ضمن المنطقة المسماة "خفض التصعيد" على قواتها بالرد المباشر على مصادر النيران في حال تعرض أي موقع أو نقطة تابعة لهم للقصف من قبل قوات حكومة دمشق، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما أبلغت مرتزقتها المسؤولة عن المدفعية والصواريخ بعدم الاستهداف العشوائي لمواقع حكومة دمشق أو مناطق سيطرته إلا بعد مراجعة لجنة الارتباط وأخذ الاحداثيات منها، حيث قامت لجنة الارتباط التي تنسق بين قوات الاحتلال التركي ومرتزقة "هيئة تحرير الشام" و"الجبهة الوطنية" بالتنسيق حول استخدام السلاح الثقيل في حال تعرضت المنطقة لهجوم من قِبل قوات حكومة دمشق.

وتحتوي جميع نقاط الاحتلال التركي على مدافع هاون من مختلف العيارات إلى جانب أسلحة ثقيلة أخرى.

وتحتل تركيا العشرات من النقاط في الأراضي السورية والتي أنشأتها بالتعاون مع روسيا وإيران في إطار ما يسمى اتفاقات أستانا، التي تراعي مصالح الدول الثلاث في سوريا على حساب مصلحة الشعب السوري.

(د ع)