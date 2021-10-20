المرصد السوري: طائرات مسيرة تستهدف قاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي

وقال المرصد السوري أن انفجارات دوت في قاعدة التنف العسكرية التابعة لـ”التحالف الدولي”، مساء اليوم، نتيجة قصف من طائرات مسيرة على البوفيه ومسجد ومستودع للمواد الغذائية داخل قاعدة التنف.

ولم يحدد المرصد الجهة التي تتبع لها الطائرات.

ورصد المرصد السوري استنفارًا أمنيًا لجيش مغاوير الثورة، عصر اليوم، في منطقة 55 كيلو متر مربع قرب قاعدة التنف التابعة لـ”التحالف الدولي” والتي تتمركز بها قوات بريطانية، عند مثلث الحدود العراقية الأردنية السورية.

والجدير بالذكر أن هذا الاستهداف هو الأول من نوعه للقاعدة العسكرية.

(ي ح)