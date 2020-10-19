المرصد السوري: شاحنات تبدأ بنقل معدات الاحتلال التركي من نقطة مورك

وقال المرصد السوري إن شاحنات مدنية وصلت إلى نقطة الاحتلال التركي في منطقة مورك ضمن مناطق نفوذ القوات الحكومية السورية بريف حماة الشمالي، حيث بدأت القوات التركية بإفراغ النقطة العسكرية إلى الشاحنات تمهيداً للخروج منها وفقاً للاتفاق الروسي – التركي.

وتواصل قوات الاحتلال التركي تحضيراتها للانسحاب من نقاطها العسكرية المتواجدة ضمن مناطق القوات الحكومية السورية في ريفي حماة وإدلب، حيث تواصل تفكيك معداتها وحزم أمتعتها في كل من مورك وشير مغار بريفي حماة الشمالي والغربي، والصرمان وتل الطوقان والترنبة ومرديخ ومعرحطاط ونقطة شرق سراقب التي تقع في ريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، وسط معلومات عن انسحاب مرتقب للأتراك من نقاطها في ريف حلب.

(ي ح)