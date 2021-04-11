المرصد السوري: رجل من المستوطنين في عفرين يقتل طفلة زوجته بسبب صراخها في الليل

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن رجلًا من المستوطنين في عفرين أقدم بالاشتراك مع زوجته على قتل طفلة الأخيرة البالغة من العمر عامين، بسبب بكائها وصراخها في الليل.
خبر 2021-04-11T19:20:00 مركز الأخبار

وقال المرصد السوري إن رجلاً وبالاشتراك مع زوجته، أقدما على قتل الطفلة وهي ابنة الزوجة، وتبلغ من العمر عامين، وذلك بسبب صياحها المتكرر في ساعات الليل، وذلك في بلدة جنديرس بريف عفرين شمال غرب حلب، المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها.

وبحسب المرصد، قام الرجل بدفن الطفلة سرًا بعد تعرضها لكدمات في منطقة الرأس أدت لوفاتها.

وبعد الإبلاغ عن الحادثة من قبل الجيران، ونبش القبر وإخراج جثة الطفلة والكشف عليها من قبل الطبابة الشرعية والتأكد من أنها تعرضت للضرب، اعترف الزوجان بارتكاب جريمتهم قائلين أن السبب هو كثرة بكاء وصراخ الطفلة ليلاً.

(ي ح)


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