المرصد السوري: قوات حكومة دمشق تهدد بعملية عسكرية عنيفة على درعا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات حكومة دمشق والفرقة الرابعة، طالبت مجموعة من الأعيان والوجهاء من محافظة درعا، بتسليم أو ترحيل 8 أشخاص إلى الشمال السوري خلال فترة أقصاها 72 ساعة، وتسليم السلاح في مدينة طفس، تجنبًا لشنها عملية عسكرية عنيفة في المنطقة، ومنحت قوات حكومة دمشق مهلة حتى يوم الخميس نهاية الأسبوع الجاري.

وفقًا لمصادر المرصد، فإن قوات حكومة دمشق طالبت بترحيل الـ8 وهم من المسلحين كانوا سابقاً ضمن المجموعات المسلحة من أبناء المنطقة الغربية في درعا.

وبحسب المرصد جرى الاجتماع بحضور ممثلين عن الجانب الروسي والشرطة العسكرية الروسية، التي هددت باستخدام سلاح الجو في حال لم يتم تنفيذ المطالب حتى انتهاء المهلة.

(ي ح)