وأعلن الحزب منح مرتب شهري للمنتسب قدره 150 دولاراً أميركياً، ما جعل المقر يشهد إقبالاً من الشبان بسبب ارتفاع قيمة الأموال الممنوحة مقارنة بالرواتب التي يتقاضاها عناصر قوات النظام والمليشيات الموالية لها.

ولفتت المعلومات إلى أنّ أفعال الحزب لم تقتصر على سوريا بل بات يتبع نفس الإجراءات في لبنان منذ فترة، حيث أشارت مصادر إلى أن "حزب الله" بدأ ينشر إعلانات تدعو للانخراط في صفوفه، وذلك للشح الكبير بالعناصر البشرية في صفوفه.

وسلط تقرير المرصد الضوء على قوات محلية جديدة تابعة للحرس الثوري الإيراني في الميادين، بدأت عملها منذ قرابة الأربعة أشهر، حيث عمد عنصر من قوات "الدفاع الوطني" الرديفة لقوات دمشق، إلى تشكيل مجموعة محلية تابعة لـ"الحرس الثوري الإيراني"، تحت مسمى لواء "السيدة زينب"، وذلك بعد تلقيه دعماً مالياً وعسكرياً من قيادة الحرس الثوري.

وقد تجاوز عدد المنتسبين إلى صفوف المجموعة حتى اللحظة 100 شخص جلهم من أبناء مدينة الميادين وريفها شرقي دير الزور، حيث تقدم المجموعة راتباً شهرياً للمنتسب يقدر بنحو 100 ألف ليرة سورية، والذي يعتبر من ضمن أعلى الرواتب التي تقدمها المجموعات المحلية الموالية لإيران لمنتسبيها في المنطقة، إضافة إلى سلل غذائية توزع بشكل شهري للمنتسبين.

(ز غ)