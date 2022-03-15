المرصد السوري: مقتل أكثر من 600 ألف شخص وإصابة أكثر من مليونين على مدار 11 عاماً في سوريا

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان والذي يتخذ من بريطانيا مقراً له ويواكب أحداث الأزمة السورية منذ انطلاقتها، حصيلة عدد الضحايا والمصابين منذ بداية الأزمة السورية في 15 آذار 2011 وحتى الآن، وبحسب إحصائيات المرصد السوري فإنه قتل 610 آلاف شخص، على مدار 11 عاماً.

ومن بين العدد الإجمالي للضحايا،160.681 مدني، وهم: 120,158 ذكور و15,237 إناث و25,286 أطفال، منهم 139,457 مدني قتلوا جراء القصف البري والجوي ورصاص قوات حكومة دمشق وتحت التعذيب داخل معتقلاته، بالإضافة إلى القصف الروسي. 8,649 مدني قتلوا على يد الاحتلال التركي ومرتزقته فيما يسمى بالجيش الوطني وجبهة النصرة وداعش.

كما وثق المرصد السوري مقتل 338,976 من غير المدنيين توزعوا على النحو التالي:

قوات حكومة دمشق 91,267

المجموعات الموالية لحكومة دمشق وإيران وروسيا 67,242

حزب الله اللبناني 1712

مجموعات موالية لإيران وروسيا من جنسيات غير سورية 8628

المرتزقة التابعين للاحتلال التركي 107,988

منشقون عن قوات حكومة دمشق 3588

مرتزقة داعش 41,101

مرتزقة غير سوريين موالين لروسيا 266

جيش الاحتلال التركي 238

مجهولي الهوية وغير ذلك 2832

ولم يتمكن المرصد من توثيق الخسائر في صفوف قوات التحالف الدولي بسبب التكتم الشديد.

وأشار المرصد السوري إلى أن هذه الإحصائية لم تشمل أكثر من 55 ألف مواطن قتلوا تحت التعذيب داخل معتقلات حكومة دمشق وسجونه، وكذلك لا تشمل المئات من عناصر من حزب الله اللبناني.

ولم يتضمن هذه الإحصائية مصير أكثر من 3,200 مختطف من المدنيين والمقاتلين في سجون مرتزقة داعش، إضافة أنها لم تشمل مصير أكثر من 4,100 أسير ومفقود من قوات حكومة دمشق والمسلحين الموالين لها، وما يزيد عن 1,800 مختطف لدى مرتزقة الاحتلال التركي وداعش.

كما أسفرت العمليات العسكرية المتواصلة وعمليات القصف والتفجيرات عن إصابة أكثر من 2.1 مليون مواطن سوري بجراح مختلفة وإعاقات دائمة، فيما شرِّدَ نحو 13 مليون مواطن آخرين منهم، من ضمنهم مئات آلاف الاطفال ومئات آلاف المواطنات، بين مناطق اللجوء والنزوح، ودمرت البنى التحتية والمشافي والمدارس والأملاك الخاصة والعامة بشكل كبير جداً.

(ل د)