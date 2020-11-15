المرصد السوري: مقتل 4 من قوات الحكومة في درعا

وأكد المرصد مقتل 4 من قوات الحكومة السورية والتابعين لها خلال الساعات القليلة الفائتة، وبيّن أن العناصر الأربعة هم: "عنصر من شعبة المخابرات العسكرية قُتل برصاص مجهولين في مدينة جاسم، ومتعاون مع قوات النظام قُتل برصاص مجهولين في بلدة تسيل بريف درعا الغربي، وعنصران من “الفرقة الرابعة”، قُتلا بإطلاق النار عليهما من قِبل مسلحين مجهولين في بلدة تل شهاب بريف درعا الغربي".

وكشف المرصد عن 764 هجمة واغتيال في المحافظة منذ حزيران/ يونيو 2019 وحتى اليوم، راح ضحيتها 503 عسكريًّا ومدنيًّا، بينهم 12 امرأة و15 طفلًا.

إلى هذا، قال المرصد إن انفجارًا وقع في منزل أحد الأشخاص في قرية كويا بريف درعا، أودى بحياة صاحب المنزل وابنه وإصابة بقية أفراد أسرته بجروح خطرة نقلوا على إثرها إلى "مشفى درعا الوطني"، وأضاف: "لم ترد معلومات حتى اللحظة عن طبيعة الانفجار الذي وقع في المنزل".

(س ر)