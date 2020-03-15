المرصد السوري: مقتل 384000 سوري على مدار تسعة أعوام من الأزمة

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان على مدار تسعة أعوام مقتل ومصرع 384000 شخصاً على الأراضي السورية، منذ انطلاقة الأزمة السورية في 15 آذار/مارس من عام 2011 وحتى مطلع اليوم من عام 2020، وتوزعت الخسائر البشرية على النحو التالي:

المدنيون السوريون الذين قضوا: 116,086، هم 80307 رجلاً و22,075 طفلاً دون سن الثامنة عشر، و13,704 امرأة فوق سن الثامنة عشر.

فيما بلغ عدد المرتزقة السوريين في صفوف المجموعات المسلحة 54,281 , بينما في صفوق قوات النظام: 67,388، إضافة إلى 52,060 من قوات الدفاع الوطني والمسلحين السوريين الموالين للنظام.

أما حزب الله اللبناني فقد 1,697 عنصراً ، إضافة إلى 8,331 قتيلاً من المسلحين غير السوريين الموالين للنظام والمسلحين من الطائفة الشيعية.

وبحسب إحصائيات المرصد فقد قُتل 191 جندياً.

كما أن العمليات العسكرية المتواصلة، وعمليات القصف والتفجيرات أسفرت عن إصابة أكثر من مليوني مواطن سوري بجروح مختلفة، وإعاقات دائمة، فيما تشرد نحو 12 مليون مواطن آخرين، من ضمنهم مئات الآلاف من الأطفال، ومئات الآلاف من النساء بين مناطق اللجوء والنزوح، كما تدمرت البنى التحتية والمشافي والمدارس والأملاك الخاصة والعامة بشكل كبير جداً.

(ي ح)