المرصد السوري: مقتل 29 من قوات الحكومة ومرتزقة داعش في معارك بالبادية

وتتركز الاشتباكات بين مرتزقة داعش وقوات الحكومة السورية في محاور الرهجان وأثريا بريف حماة الشرقي ومحاور أخرى من مثلث حلب- حماة – الرقة، يرافقها غارات جوية مكثفة من الطائرات الحربية.

ووفقًا للمرصد السوري، فإن الاشتباكات بين الطرفين أسفرت عن مقتل 13من مرتزقة داعش، بينما قُتل 16 من عناصر قوات الحكومة.

وبحسب المرصد، فإن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة إلى وجود معلومات تفيد بوقوع قتلى آخرين.

وبلغت حصيلة القتلى في الفترة الممتدة من 24 آذار/مارس الفائت من العام 2019 وحتى هذه اللحظة 903 قتيلاً من قوات الحكومة، بعضم من جنسيات غير سورية (اثنين من القوات الروسية، و140من المجموعات التابعة لإيران)، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات لمرتزقة داعش، في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء، بينما قُتل 495من مرتزقة داعش خلال الفترة ذاتها.

بالإضافة إلى مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة، مع مواطنة في هجمات لمرتزقة داعش في المناطق التي تسيطر عليها قوات الحكومة.

(ي م)