المرصد السوري: مقتل 21 عنصراً من القوات الحكومية إثر كمين بريف درعا

وقال المرصد السوري إنه رصد ارتفاع عدد قتلى عناصر قوات حكومة دمشق من الفرقة الرابعة والمخابرات إلى 21 عنصر، إضافة إلى جرح 5 آخرين، جراء الكمين الذي تعرّضوا له، اليوم، في محيط بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، ولايزال عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

وأشار المرصد السوري، قبل ساعات، إلى مقتل 12 عنصراً من قوات "الفرقة الرابعة" والمخابرات في كمين لمسلحين يتبعون للقيادي السابق في صفوف المجموعات “أبو طارق الصبيحي” في محيط بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، حيث جرى استهداف آليات عسكرية وجرت اشتباكات عقبها بين الجانبين، وسط تعزيزات عسكرية ضخمة لقوات دمشق وصلت إلى تلك المنطقة.

(ي ح)