المرصد السوري: مقتل 17 قيادياً من تحرير الشام في غارة للتحالف وتجدد الاشتباكات بإدلب

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرة مسيرة يرجّح أنّها تابعة لـ "التحالف الدولي" "قصفت اجتماعاً ضم قادة من مرتزقة تحرير الشام مع جماعات أخرى في إحدى المزارع في قرية جكارة الحدودية مع تركيا بريف سلقين غرب إدلب، ما أدّى إلى وقوع قتلى وجرحى"

ووفقًا للمرصد السوري، ارتفع تعداد قتلى الغارة الجوية حتى اللحظة إلى 22، وهم 5 مدنيون، و17 من "قيادات ومجموعات جهادية منشقة عن مرتزقة تحرير الشام"، وعلى وفاق مع مرتزقة “حراس الدين” بما يتعلق برفض الاتفاقات الروسية – التركية ضمن منطقة "خفض التصعيد".

وقال المرصد إن "من ضمن القتلى 11 من القيادات السابقة في مرتزقة تحرير الشام بينهم 5 من جنسيات غير سورية، كما أن أحد القتلى كان قيادياً في مرتزقة داعش قبل أن ينضم لمرتزقة تحرير الشام في وقتٍ لاحق".

وفي هذا السياق، قال الجيش الأمريكي، الخميس، إنه نفذ ضربة بطائرة مسيرة ضد قادة القاعدة في شمال غرب سوريا بالقرب من الحدود السورية التركية.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) بيث ريوردان، إن القوات الأمريكية شنت غارة على مجموعة من القاعدة في اجتماع كبار قادة القاعدة في سورية بالقرب من إدلب.

وقال ريوردان في بيان: "إن القضاء على قادة القاعدة في سورية سيعطل قدرة التنظيم الإرهابي على المزيد من التآمر وتنفيذ هجمات عالمية تهدد المواطنين الأمريكيين وشركائنا والمدنيين الأبرياء".

وفي سياقٍ آخر، تجددت الاشتباكات والاستهدافات المتبادلة بين قوات الحكومة ومرتزقة تركيا، إذ قصفت قوات الحكومة بالصواريخ أماكن في بلدات وقرى ضمن ريف إدلب الجنوبي، واستهدفت المرتزقة بالقذائف الصاروخية مواقع لقوات الحكومة في كفرنبل جنوب إدلب.

وكان المرصد السوري نشر أمس، أن المرتزقة استهدفت بقذائف المدفعية الثقيلة مواقع ونقاط قوات الحكومة في مدينة كفرنبل ومحيطها بريف إدلب الجنوبي، رداً على قصف القرى والبلدات في ريف إدلب.

(ش ع)