المرصد السوري: مقتل 14 مواليًا لإيران في غارات على البوكمال

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 14 عنصرًا من الموالين لإيران قُتلوا جراء القصف الجوي على تمركزاتهم في ريف البوكمال شرق دير الزور، مساء أمس، من قبل طائرات يرجّح أنها إسرائيلية، وأكد أن "عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة إلى وجود معلومات عن قتلى آخرين".

وبحسب المرصد، فإن القصف استهدف تمركزات جديدة لموالين لإيران في تلك المنطقة، وتسبب بتدمير مركزين اثنين بالإضافة إلى آليات.

ويشار إلى أن طيرانًا حربيًّا شن، أمس السبت، أكثر من 10 غارات جوية على مواقع في ريف مدينة البوكمال شرق دير الزور.

(س ر)