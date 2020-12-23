المرصد السوري: مقتل 14 من قوات حكومة دمشق ومرتزقة داعش

وفي إطار الحملة التي أطلقتها قوات حكومة دمشق بإسناد من الطائرات الحربية الروسية، لمحاربة مرتزقة داعش، بدأت قوات الحكومة بقصف مواقع تواجد المرتزقة في مثلث حلب - حماة - الرقة.

وبدأت قوات الحكومة أمس الثلاثاء، بقطع طريق آثريا - الطبقة، واندلعت اشتباكات عنيفة بينها وبين مرتزقة داعش، وسط قصف جوي لمناطق الاشتباك ممّا أدى إلى مقتل 5 من عناصر الحكومة، إضافةً إلى مقتل 9 من مرتزقة داعش، وذلك وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

هذاوقد بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 آذار/مارس 2019 وحتى يومنا هذا، إلى 1089 قتيلًا من قوات حكومة دمشق، بينهم اثنين من الروس، بالإضافة إلى مقتل 145 من المجموعات الموالية لإيران، قُتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات لمرتزقة داعش في بادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء، بينما قُتل 610 من مرتزقة داعش خلال الفترة ذاتها.

إضافةً إلى ذلك وثّق المرصد السوري مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة، بالإضافة لمواطنة في هجمات لمرتزقة داعش.

(ي م)