المرصد السوري: مقتل 119 مرتزقًا سوريًّا في قره باغ منذ بدء القتال

هذا ووفق ما نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 119 مرتزقاً تابعاً لتركيا قتلوا في معارك قره باغ وأشار إن بينهم 78 قتيل جُلِبت جثته إلى سوريا فيما لا تزال جثث البقية في أذربيجان.

وأكد المرصد أن السعي التركي إلى تجنيد المرتزقة وإرسالهم إلى أذربيجان متواصل على قدم وساق، وأوضح أن المخابرات التركية تسعى إلى اللعب على الشق المادي واستغلال ولاء هؤلاء لتركيا، إلا أن محاولاتها تلقى صعوبة بالغة في الاستقطاب وإرسالهم إلى أذربيجان، على عكس ما كان عليه الأمر في ليبيا، إذ أن الكثير يرفض الذهاب إلى أذربيجان.

وبحسب المرصد فإن تعداد المرتزقة السوريين الذين جرى نقلهم إلى قره باغ حتى اللحظة، لا يقل عن 1450 بعد نقل دفعة مكونة من 250 مقاتل خلال الأسبوع الفائت.

وشهدت آرتساخ/ قره منذ 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، اشتباكات محتدمة بين أرمينيا وأذربيجان، نقلت تركيا خلالها المئات من مرتزقتها للقتال إلى الجانب الأذربيجاني، فيما أعلن الطرفان وقفًا لإطلاق النار في الـ10 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري وسط مساعي تركيا إلى إنهاء الاتفاق.

(س ر)