المرصد السوري: ما يتم تداوله حول إصابة الأسد بفيروس كورونا غير صحيح

ونقل المرصد السوري عن مصادر مقربة له من حكومة دمشق أن إعلان إصابة الأسد وزوجته بفيروس كورونا في هذا التوقيت بالذات، إنما هو لكسب تعاطف الشريحة الشعبية الموالية له، خاصة في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تمر به البلاد، بعد نحو 10 سنوات منذ بدء الأزمة عام 2011.

في حين تشهد عموم المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الحكومة أزمة اقتصادية متدهورة، والتي تتمثل بصعوبة بالغة في تأمين مادتي الخبز والمحروقات، وارتفاع أسعار المواد الأساسية، ناهيك عن تدهور الليرة السورية أمام العملات الأجنبية وتسجيلها لأدنى المستويات.

وكانت الرئاسة السورية قد أصدرت، يوم أمس الإثنين، بيانًا، قالت فيه إن "الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء أصيبا بفيروس كورونا". وأضافت "أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة".

هذا، ولاقى الإعلان ردود فعل متفاوتة على مواقع التواصل الاجتماعي، فالشريحة الأكبر لم تصدق إصابته، فيما رجح البعض الآخر أن الأسد يريد القول بإنه لم يتلق اللقاح حتى الآن، وأراد الظهور بصورة تتسم بالشفافية أمام الشعب، في الوقت الذي يستمر فيه كذب الحكومة والسلطات الصحية التابعة له بما يخص أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا ضمن المناطق الخاضعة لسيطرته.

(ي م)