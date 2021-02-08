المرصد السوري: كمين جديد لمرتزقة داعش استهدف القوات الحكومية في البادية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مرتزقة داعش نفذوا، اليوم الإثنين، كمينًا جديدًا استهدف رتلًا عسكريًّا تابعًا لقوات الحكومة وجماعة لواء "القدس" الفلسطيني الموالي لها وللروس، بالقرب من منطقة فيضة ابن موينع في بادية الميادين شرق دير الزور، أثناء قيام الرتل بتمشيط المنطقة.

وبحسب المرصد السوري، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين تسببت بسقوط خسائر بشرية فادحة هي الأكبر منذ مطلع العام الجاري، وثاني أكبر حصيلة منذ عودة المرتزقة إلى الواجهة السورية بعد كمين نهاية العام الماضي الذي قتل خلاله 39 من قوات حكومة دمشق والقوات الموالية لها.

ووثق المرصد السوري مقتل 26 من عناصر الحكومة والمسلحين الموالين لها ولواء القدس في الكمين، كما أصيب آخرون بجراح متفاوتة، بعضهم في حالات خطرة، مما يرشح ارتفاع حصيلة القتلى، كما قُتل 11 من مرتزقة داعش أثناء اندلاع الاشتباكات.

ووفقًا للمرصد السوري، فإن تعزيزات عسكرية ضخمة تابعة لقوات حكومة دمشق وميليشيا الدفاع الوطني، خرجت من الميادين نحو منطقة الاشتباكات، صباح اليوم.

(د أ)