المرصد السوري: هجمات مرتزقة داعش تتسبب بمقتل 1525 سوريًّا خلال عام 2020

وبحسب تقرير أعده المرصد السوري لحقوق الإنسان حول نشاط مرتزقة داعش في الأراضي السورية، فإن داعش عمد خلال العام 2020 إلى تأكيد وجوده الكبير ضمن البادية السورية.

'خسائر كبيرة لقوات حكومة دمشق'

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فإن المرتزقة تمكنوا خلال العام 2020 من قتل 780 عنصرًا من القوات الحكومية السورية عبر كمائن واستهدافات وقصف واشتباكات في البادية السورية، من ضمنهم 108 من القوات التابعة لإيران، كما قُتل 507 مرتزقة في الهجمات ذاتها، وبالقصف الجوي من قبل طيران حكومة دمشق وروسيا.

'خلايا مرتزقة داعش تصعّد هجماتها في شمال وشرق سوريا'

وفي مناطق شمال وشرق سوريا، وثّق المرصد استشهاد 208 أشخاص في تفجيرات واستهدافات وكمائن في دير الزور والحسكة والرقة ومنطقة منبج.

'نشاط وظهور لمرتزقة داعش في المناطق التي تحتلها تركيا'

أما في المناطق التي تحتلها تركيا ومرتزقتها، فيواصل داعش عمله داخل هذه المناطق.

وربط المرصد السوري هذه التحركات بما نشره سابقًا من معلومات حول وجود كتيبة تضم نحو 40 مرتزقًا جميعهم عراقيون من مرتزقة داعش، وينضوون في صفوف مرتزقة "تجمع أحرار الشرقية" التابع للاحتلال التركي.

وفي 20 حزيران/يونيو، علم المرصد السوري أن الشخص الذي قُتل في استهداف جوي بالقرب من مدينة الباب، هو قيادي بارز في صفوف مرتزقة داعش في الرقة.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن مهمة الكتيبة تنفيذ عمليات اغتيال وتفجيرات وتفخيخ، بالإضافة إلى التعرف على عناصر داعش الأجانب الذين يحاولون الهرب باتجاه الأراضي التركية، والمتخفين ضمن ريف حلب.

(ي ح)