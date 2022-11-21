أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الطيران الحربي الروسي، شن 6 غارات جوية استهدفت محيط معبر ومشفى "باب الهوى" بالقرب من بلدة سرمدا على الشريط الحدودي مع لواء إسكندرون، دون ورود معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى.

كما وشنت طائرات حربية روسية في وقت سابق من اليوم الإثنين، غارات جوية، استهدفت خلالها أماكن في محور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، في سياق متصل، قصفت قوات حكومة دمشق مناطق في كل من فليفل والبارة والفطيرة وحرش بينين بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، فيما استهدفت بالرشاشات الثقيلة أماكن في محور سان بريف إدلب الشرقي.

(د ع)