المرصد السوري: استهداف عربة للاحتلال التركي على طريق اللاذقية – حلب

أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين ـأنه رصد دورية مشتركة جديدة، خرجت بها عربات روسية – تركية على طريق اللاذقية – حلب الدولي، بشكل عكسي عن الدوريات السابقة.

وانطلقت الدورية من قرية عين حور بريف اللاذقية الشمالي، واتجهت نحو قرية ترنبة بريف إدلب الشرقي.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن عربة تركية تعرضت لاستهداف، يرجح أنه جرى بقذيفة “RBG”، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت قبل أيام أن موسكو أوقفت الدوريات المشتركة مع تركيا، على الطريق الدولي حلب-اللاذقية "M4" في محافظة إدلب، بسبب "استفزازات" من قبل المجموعات المرتزقة.

وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، إن "المسلحين زادوا من هجماتهم على مواقع القوات الحكومية السورية ويواصلون استفزازاتهم في الممر الأمني على طول الطريق السريع M4"، مشيرة إلى "أن بلادها أوقفت الدوريات المشتركة مع تركيا نتيجة ذلك على الطريق الدولي".

(ي ح)