المرصد السوري: ارتفاع حصيلة قتلى المرتزقة السوريين الذي أرسلتهم تركيا إلى قره باغ

وقال المرصد السوري إن دفعة جديدة من جثث المرتزقة مؤلفة من 20 ممن قتلوا في قره باغ، وصلت إلى شمال حلب الذي تحتله تركيا.

وكان المرصد قال: "إن عملية نقل تركيا للمرتزقة السوريين متواصلة، حيث بلغ تعداد المرتزقة السوريين الذين جرى نقلهم إلى أذربيجان للمشاركة في معارك قره باغ، حتى اللحظة، ما لا يقل عن 2350 مرتزقًا، عاد منهم 320 بعد أن تنازلوا عن كل شيء".

وبحسب المرصد السوري، فإن المرتزقة السوريين يتكبدون خسائر في الأرواح بشكل مستمر، حيث قُتل 14 من المرتزقة خلال الساعات الفائتة.

ومنذ نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي، قُتل ما لا يقل عن 231 من المرتزقة السوريين التابعين لتركيا في المعارك الدائرة في قره باغ، بينهم 183 قتيلًا جرى نقل جثثهم إلى سوريا، بينما لا تزال جثث البقية في أذربيجان، بحسب ما أفاده المرصد السوري.

واندلعت اشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/سبتمبر المنصرم، وعلى الرغم من الإعلان عن 3 اتفاقات لوقف إطلاق النار، إلا أن الحرب ما تزال مستمرة بسبب التأجيج التركي لها ونقلها للمرتزقة السوريين إلى قره باغ للقتال إلى جانب أذربيجان.

(ي م)