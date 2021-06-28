المرصد السوري: انفجارات وتحليق لطيران التحالف بعد قصف قاعدة العمر

وقال المرصد السوري إن انفجارات مجهولة دوت في مدينة الميادين الخاضعة لنفوذ القوات الإيرانية بريف دير الزور، تزامن ذلك، مع تحليق لطائرات “التحالف الدولي” في أجواء المنطقة، ولا يعلم حتى الآن ما إذا كانت الانفجارات ناتجة عن قصف الطائرات أو عن الأسلحة الثقيلة التي استهدفت القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي قبل قليل.

ورصدت مصادر المرصد السوري، انسحاب القوات الإيرانية من المناطق التي قصفت منها جنوب مدينة الميادين وإعادة انتشارها في الأحياء السكنية داخل المدينة.

وكانت عدة قذائف مدفعية قد سقطت في “حقل العمر” النفطي ومساكن الحقل بريف دير الزور الشرقي، حيث تتخذه القوات الأمريكية قاعدة عسكرية لها، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية واحتراق سيارات كانت في الموقع المستهدف، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن القوات الإيرانية استهدفت القاعدة الأميركية من مواقعها في ريف دير الزور.

ويأتي ذلك، بعد ساعات من استهداف القوات الأمريكية لمواقع وتجمعات لتلك القوات عند الحدود السورية-العراقية.

(ي ح)