المرصد السوري: عمليات نقل تركيا للمرتزقة السوريين إلى ليبيا تتصاعد

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيداً من الخسائر البشرية في صفوف المرتزقة السوريين خلال العمليات العسكرية المتصاعدة في ليبيا، حيث قتل 26 من “مرتزقة الأتراك” خلال معارك مع “قوات حفتر” على محاور عدة في الأراضي الليبية التي تشهد معارك عنيفة على مدار الساعات والأيام القليلة الفائتة.

وبذلك، بلغت حصيلة القتلى في صفوف مرتزقة تركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا 249 مرتزقاً، والقتلى هم من مرتزقة “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”، ووفقاً لمصادر المرصد فإن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

من جانبها تتواصل عملية نقل “المرتزقة” إلى ليبيا عبر وصول دفعات جديدة واستعداد أخرى لنقلها من قبل تركيا إلى هناك، وكان المرصد السوي أشار قبل أيام قليلة، إلى أن العملية تشهد تصاعداً جديداً يتمثل بوصول دفعات جديدة بشكل دوري للمشاركة في العمليات العسكرية إلى جانب “حكومة الوفاق الوطني” ضد “قوات حفتر”، ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري فإن تعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 7400 “مرتزق” بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2500 مرتزق.

في حين أن هناك المئات من المرتزقة يتحضرون للانتقال من سوريا إلى تركيا، حيث تستمر عملية تسجيل قوائم أسماء جديدة من قبل مرتزقة “الجيش الوطني” بأمر من الاستخبارات التركية، فيما تشهد العملية رفضاً لبعض المرتزقة وسط ضغوطات كبيرة تمارس عليها من إيقاف الدعم عنها وتهديدها بغية إرسال دفعات جديدة من مقاتليها إلى ليبيا.

)ي ح)