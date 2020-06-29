المرصد السوري: القوات الحكومية تستهدف نقطة للاحتلال التركي في ريف إدلب

وقال المرصد السوري، إن القوات الحكومية المتمركزة في ريف إدلب نفذت قصفًا مدفعيًا، استهدف محيط نقطة الاحتلال التركي في قرية شنان في ريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وفي سياق ذلك، حلقت طائرة استطلاع تركية في أجواء جبل الزاوية.

وعلى صعيد متصل، شهدت أجواء ريف إدلب الغربي وسهل الغاب وريف اللاذقية تحليقًا لطائرة استطلاع روسية ضخمة قبل ظهر اليوم.

وشهدت محاور إدلب اشتباكات عنيفة بين مرتزقة تركيا والقوات الحكومية السورية، حيث قُتل عنصرين من القوات الحكومية نتيجة استهداف المرتزقة لمجموعة منهم.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل عنصرين من القوات الحكومية وجرح آخرين، بعد منتصف ليل الأحد -الاثنين، على محور جراد جنوب إدلب، وذلك إثر استهداف المرتزقة بقذائف صاروخية من نوع “b9” لمجموعة من القوات الحكومية.

وفي سياق متصل، قصفت القوات الحكومية بالمدفعية وقذائف الهاون تمركزات للمرتزقة والمحاور القريبة، ما أدى إلى سقوط جرحى في صفوف مرتزقة "تحرير الشام".

(ش ع)