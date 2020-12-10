المرصد السوري: القوات الحكومية تبدأ جولة جديدة من القصف البري على ريف إدلب

ورصد المرصد السوري جولة جديدة من القصف البري، تشهدها محاور ضمن منطقة ما تسمى "خفض التصعيد".

وبحسب المرصد السوري، عمدت قوات حكومة دمشق إلى استهداف الفطيرة وسفوهن والحلوبي وفليفل وبينين جنوب إدلب بالقذائف الصاروخية، بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس وصباح اليوم، وسط تحليق مستمر لطائرات استطلاع في أجواء إدلب.

وفي سياق متصل، عمدت قوات الاحتلال التركي إلى استقدام رتل جديد نحو الأراضي السورية.

ورصد المرصد السوري بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، دخول 13 شاحنة محملة بطعام وذخائر ومعدات لوجستية، عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمال إدلب، واتجهت نحو مواقع الاحتلال في "خفض التصعيد".

(ي ح)