المرصد السوري: الاحتلال التركي ينسحب من نقطة الصرمان بريف إدلب

وقال المرصد السوري إنه رصد خروج رتل آليات وشاحنات تابعة للاحتلال التركي، من قاعدته المحاصرة في قرية الصرمان بريف إدلب الشرقي وتوجه إلى ريف إدلب، في إطار إخلاءها بشكل كامل خلال الأيام القليلة القادمة.

وعلى صعيد متصل، رُفع علم حكومة دمشق على النقطة العسكرية التركية في معمل الكوراني الواقع على الطريق الدولي “m5” دمشق-حلب، بعد انسحابها بشكل كامل.

وبذلك تكون قوات الاحتلال قد انسحبت بشكل كامل من نقطة مورك والصناعة قرب سراقب ومعمل الكوراني على الطريق الدولي m5 بينما لا تزال 5 نقاط في ريفي إدلب وحلب قيد التسليم للقوات الحكومية خلال الساعات القادمة، وهي نقطة شير مغار والراشدين والصرمان وقبتان الجبل ومعرحطاط، بعد أن سحبت قوات الاحتلال معظم معداتها العسكرية واللوجستية منها.

(ي ح)