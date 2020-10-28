المرصد السوري: 300 من مرتزقة تركيا السوريين وصلوا إلى أذربيجان

وقال المرصد السوري أن عملية نقل تركيا للمرتزقة السوريين متواصلة، حيث بلغ تعداد المرتزقة السوريين الذين جرى نقلهم إلى أذربيجان للمشاركة في معارك قره باغ، حتى اللحظة، ما لا يقل عن 2350 مرتزقاً، عاد منهم 320 بعد أن تنازلوا عن كل شيء.

ومنذ نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي، قُتل ما لا يقل عن 217 من المرتزقة السوريين التابعين لتركيا في المعارك الدائرة في قره باغ، بينهم 138جرى نقل جثثهم إلى سوريا، بينما لا تزال جثث البقية في أذربيجان، بحسب ما أفاده المرصد السوري.

واندلعت اشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/سبتمبر المنصرم، وعلى الرغم من الإعلان عن 3 اتفاقيات لوقف إطلاق النار، إلا أن الحرب ما تزال مستمرة بسبب التأجيج التركي لها ونقلها للمرتزقة السوريين إلى قره باغ للقتال إلى جانب أذربيجان.

(ي م)