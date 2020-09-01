المرصد السوري: 10قتلى من القوات الحكومية وأخرى تابعة لإيران جراء القصف الإسرائيلي

وقال المرصد السوري إن حصيلة الخسائر البشرية جراء القصف الإسرائيلي خلال الساعات الفائتة على الأراضي السورية، ارتفعت إلى 10قتلى، وهم 3 من القوات الحكومية بينهم ضابط في الدفاع الجوي، و7 من القوات الموالية لإيران وحزب الله، بالإضافة إلى فقدان امرأة لحياتها.

وبدورها قالت وكالة سانا التابعة للحكومة السورية إن “العدوان الإسرائيلي أدى إلى ارتقاء شهيدين وجرح سبعة جنود ووقوع أضرار مادية”.

وكانت إسرائيل قد شنت مساء أمس، هجمات على مواقع في ريف دمشق ودرعا، وأعلنت القوات الحكومية أن دفاعاتها الجوية حاولت التصدي لهذه الهجمات.

(ي م)