المرصد السّوريّ: دفعات من المرتزقة السّوريّين عادوا بعد رفض أذربيجان توطينهم

وقال المرصد السّوريّ لحقوق الإنسان إنّ دفعات جديدة من مرتزقة تركيا عادوا إلى الأراضي السورية قادمين من أذربيجان، بعد فشل المساعي التركية بإبقائهم هناك، حيث رفضت الحكومة الأذربيجانية توطينهم في أذربيجان وإقليم قره باغ.

ووفقاً لمصادر المرصد السوريّ، فإنّ أكثر من 900 مرتزق سوريّ عادوا إلى سورية على دفعات آخرها كان يوم الخميس الفائت، وسط ترقّب لعودة دفعات جديدة خلال الساعات والأيام القليلة القادمة.

يذكر أنّ تعداد المرتزقة السوريين الذين نقلتهم إلى أذربيجان، بلغ 2580 مرتزقاً، عاد منهم 900 بعد رفض الحكومة الأذربيجانية التوطين، كما كان 342 مرتزقاً عادوا سابقاً بعد أن تنازلوا عن كل شيء بما في ذلك مستحقّاتهم المادية، كما يذكر أنّ حصيلة قتلى المرتزقة منذ زجّهم في الصفوف الأولى للمعارك من قبل الحكومة التركية، أي منذ نهاية شهر أيلول الفائت، بلغت 293 قتيلاً، وذلك بحسب إحصائيات المرصد السوري.

(ي ح)