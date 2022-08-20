المركز الكردي للدراسات ينظم منتدىً حوارياً لبحث التحديات التي تواجه الإدارة الذاتية والحلول الممكنة

انطلقت قبل قليل، فعاليات وأعمال منتدىً حواري تحت عنوان "سياسات الاحتلال والهيمنة التركية تهدد أمن واستقرار المنطقة، وتنعش الإرهاب"، بتنظيم من المركز الكردي للدراسات، في مدينة الحسكة.

ويشارك في المنتدى المنعقد بمركز سردم الثقافي في مدينة الحسكة، الذي من المقرر أن يستمر ليوم كامل، 200 شخصية سياسية ومثقفة واعتبارية وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني ووجهاء وأعيان العشائر العربية والكردية، إلى جانب قياديين في قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة YPJ، ووفد من مجلس سوريا الديمقراطية برئاسة الرئيسة المشتركة للمجلس أمينة عمر، والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

ويسعى المركز وفقاً للدعوة، إلى تقييم التطورات السياسية والميدانية في المرحلة الراهنة لسوريا عموماً، وشمال وشرق سوريا خصوصاً، وتسليط الضوء على المعوقات التي تواجه قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية والحلول الممكنة لمواجهة التحديات والتخلص منها في ظل المتغيرات الدولية، لا سيما بعد اجتماعي "طهران، وسوتشي".

وسيُعقد المنتدى على شكل 3 جلسات رئيسة، الأولى ستتناول "افتتاحية المنتدى وكلمات الضيوف"، والثانية محاضرات بعنوان "ما هي طبيعة العلاقات بين تركيا وتنظيم داعش"، والثالثة "التوصيات والحلول من المنتدى".

ومن أبرز المحاضرين في الجلسة الثانية "نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بدران جيا كرد، وعضوة القيادة العامة لوحدات حماية المرأة نوجين ديرك، والكاتب والناشر العراقي علي الصراف، والكاتب والباحث السوداني معتصم الحارث الضوري، والإعلامي والباحث السياسي غسان إبراهيم، والكاتب أحمد يوسف، والسياسية السورية نورشان حسين.

وبدأ المنتدى أعماله بكلمة افتتاحية من قبل مدير المركز الكردي للدراسات نواف خليل الذي انضم إلى المنتدى عبر تطبيق الزووم.

ويستمر المؤتمر بكلمات ضيوف المنتدى.

يتبع....

(أم)

ANHA