المركز الكردي للدراسات يعقد ندوة حول مخاطر عودة داعش

ويشارك في النـدوة التي تعقد السبت (9 نيسان)، في تمام الساعة السابعة بتوقيت برلين، والثامنة بتوقيت شمال وشرق سـوريا، عبر منصة (الـزووم):

- المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، آرام حـنا.

- الباحث في معهد أمريكان إنتربرايز مايكل روبين.

- الكاتب والصحفي العـراقي عـلي الصراف.

فيما يديرها نواف خليل؛ مدير المركز الكردي للدراسات.

وتتمحور الندوة التي من المقرر أن تبث أيضاً على الصفحة الرسمية للمـركز الكردي للدراسات على منصة "فيس بوك" الافتراضية؛ حول مخاطر عودة داعش، وكذلك دور قوات سوريا الديمقراطية في إنهاء وجوده جغرافياً، بالإضافة إلى دور كل من التحالف الدولي والجيش العراقي في الحرب على الإرهاب.

(س ر)