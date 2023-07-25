المركز الإعلامي لقسد ينشر تحديثاً بخصوص أحداث الفتنة في دير الزور

نشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، تحديثاً على موقعه الرسمي بصدد أحداث الفتنة والفوضى التي حدثت في دير الزور .

المركز الإعلامي وفي التحديث أشار :" في أعقاب المشكلة الفردية الأخيرة التي حدثت بعد ظهر اليوم بين أشخاص في القوّات العسكرية بدير الزور، شكلت قواتنا بناء على تعليمات القيادة العامة لجنة لمتابعة المشكلة وحل الخلاف وفق النظام الداخلي وبالتنسيق مع وجهاء عشائر المنطقة، حيث تم التوافق على تعليمات القيادة العامة باعتقال المتورطين في الحادثة وملاحقة المحرضين على الفتنة والفوضى قانونياً واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ كلّ من يسيء إلى الأمن والاستقرار في المنطقة".

قسد وعبر تحديث المركز الإعلامي أكدت أنها " ستواجه بحزم كلّ المظاهر المسلحة غير القانونية وكذلك ضد كل من يهدد المراكز والنقاط العسكرية وتحركات القوات ضمن مهامها في ضبط الأمن والاستقرار، والقضاء على خلايا تنظيم داعش الإرهابي، وكذلك عدم التهاون مع محاولات الأطراف الاستخباراتية المعادية إلى جانب خلايا تنظيم داعش الإرهابي باستغلال الفوضى بالهجوم على القوّات أو المركبات العسكرية".

(سـ)