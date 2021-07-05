المركز الإعلامي لقسد يكشف عن اعترافات قتلة زنار عفرين

وبحسب الاعترافات التي نشرها المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فإن المرتزقين استغلّوا الفرصة وقاموا بإطلاق ما يقارب العشر طلقات عليه وعلى مرافقه مما تسبب باستشهادهما على الفور وأخذ ما بحوزتهم ثم لاذوا بالفرار.

كما أقرّ المرتزقان بضلوعهم بعدة عمليات إجرامية سابقة تهدف إلى ضرب استقرار وأمن المنطقة.

يذكر أن زنار عفرين عضو حزب سوريا المستقبل ومستشار الإدارة المدنية في دير الزور اغتيل على الطريق الخرافي الواصل بين دير الزور والحسكة بتاريخ 16 نيسان الماضي.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت أن قوات مكافحة الإرهاب ألقت القبض على المرتزقين في الـ 31 من شهر أيار من العام الجاري، بعد عمليات بحث وتحرٍّ دقيقة لتحركاتهما في المنطقة.

(سـ)