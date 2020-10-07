المرجعية الكردية ستحقق حلم الأجداد والأبناء

خرج المئات من أبناء مدينة الحسكة، اليوم، في مسيرة داعمة للوحدة الكردية، دعت إليها أحزاب الوحدة الوطنية الكردية، تنديداً بالاحتلال التركي وتهديداته على مناطق شمال وشرق سوريا.

وتجمع المشاركون في المسيرة عند جسر حي المفتي بالمدينة، حاملين أعلام أحزاب الوحدة الوطنية الكردية، ولافتات كتب عليها "بمقاومتنا ونضالنا نوحد الصف الكردي وندحر الاحتلال التركي"، "الفاشية التركية تهديد للأمن العالمي فلنقف معاً ضد هذا الإرهاب"، واتجهوا صوب مركز الخابور للثقافة والفن مع ترديد شعارات تدعو إلى الوحدة.

وعند وصول المشاركين إلى مركز الخابور وقف الجميع دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل منسقية مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، نجلة تمو، وقالت فيها إن الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري" يهدفون إلى احتلال المناطق الكردية من أجل محو الهوية، التاريخ، والثقافة الكردية.

وأضافت نجلة تمو "بوحدة شعوب شمال وشرق سوريا، وبقوة أبطال قوات سوريا الديمقراطية استطعنا كسر إرادة وعزيمة الإرهاب التركي، هذا الإرهاب يستهدف النساء والأطفال والرجال، وشهادة النساء الثلاث في مدينة كوباني خير دليل على ذلك".

وطالبت نجلة تمو، أحزاب الوحدة الوطنية الكردية بتقوية الحوار بينها وبين المجلس الوطني الكردي، وتشكيل مرجعية كردية لكسر الاحتلال التركي ودحره، وتحقيق حلم الأجداد والأبناء.

وانتهت المسيرة بترديد الشعارات التي تحي وحدة الصف والأحزاب الكردية.

(ه إ- ب ر/هـ ن)

ANHA