المرحلة الثانية من الإجراءات الاحترازية لمنع ظهور كورونا دخلت حيّز التنفيذ

الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، جوان مصطفى أوضح أن الهيئة خطت عدّة خطوات منها تشكيل فرق طوارئ، وتجهيز مراكز حجر صحي في شمال وشرق سوريا.

وتوجد 9 مراكز حجر صحي في مدن ومناطق شمال وشرق سوريا، مجهزة بكادر طبي مختص ومخبريين مدربين على كيفية استخدام "كيت" الاختبار الذي طورته هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا ومعهد PEAS السويدي.

وأضاف مصطفى "نحن بصدد المرحلة الثانية والتي تتضمن تجهيز مراكز حجر صحي أكبر في المنطقة، وستكون مخصصة للمصابين بفيروس كورونا في المرحلة المتوسطة، وهذه المراكز ستكون مجهزة بشكل كامل ومعزولة عن المدن والبلدات".

وبيّن مصطفى أنهم مستمرون في العمل، ويقومون أيضاً بتجهيز مراكز للمصابين بفيروس كورونا وحالتهم حرجة، على أن يتم الانتهاء من تجهيز المراكز خلال فترة وجيزة.

وأكد جوان مصطفى عدم تسجيل أية إصابة في مناطق شمال وشرق سوريا.

(ب ح/أ ب)

ANHA