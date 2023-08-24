المرأة الشيوعية الثورية تندد بالهجوم التركي على أعضاء JIN TV

جاء ذلك خلال بيان أصدرته المرأة الشيوعية الثورية، اليوم، بصدد هجوم دولة الاحتلال التركي على سيارة كانت تقلّ طاقم فضائية JIN TV، أسفر عن استشهاد عضو الفضائية نجم الدين فيصل، وإصابة الصحفية دليلة عكيد، على طريق قامشلو - عامودا، أمس الأربعاء (23 آب الجاري).

وقالت المرأة الشيوعية الثورية، في بيانها، إن الدولة التركية تستهدف كل من حارب ضد مرتزقة داعش في سوريا، مشيرةً إلى أن استهداف الصحفيات، أمس الأربعاء، دليل على ذلك.

وأضافت: "منذ اللحظة الأولى التي هاجمت فيها عصابات داعش المتوحشة الأراضي السورية، كانت المرأة هي التي دافعت عن هذه الثورة، وبثت الرعب في نفوس العصابات مع مناصريها"، مؤكدة أن ثورة المرأة في روج آفا، أصبحت منارة أمل لجميع نساء وشعوب العالم.

كما أكدت على نقل الإعلاميين دون خوف، إلى الشعوب المضطهدة، أخبار مقاومة كوباني، وجبهات الرقة وهجوم سري كانيه، وقاموا بتغطية جميع الجبهات بكاميراتهم، وقدّموا شهداءً.

وقالت: "نحن النساء الشيوعيات الثوريات، لم ولن نتوقف عن الدفاع عن ثورتنا وإنجازاتنا ضد الهجمات الوحشية للدولة التركية، وضد الاعتداءات على الإعلاميين ورفيقاتنا، كل واحدة منا سوف تنشر وتشرح الآلام والأفراح، والهجمات والإنجازات على هذه الأرض".

(ي م)