المرأة الشّابّة بإقليم الفرات تدعو للتصدّي لأطماع الاحتلال التّركيّ

تتواصل ردود الفعل المناهضة للسياسة العدائية التي يتبعها الاحتلال التركي، والتي تمثّلت مؤخّراً بهجماته السافرة على ناحية شنكال ومخيم مخمور جنوب كردستان، وعملية التغيير الديمغرافي القائمة في المناطق المحتلّة بشمال سوريا".

ونظّمت اليوم المرأة الشابة في مدينة الرقة بالتنسيق مع شبيبة الرقة والطبقة ودير الزور وقفة احتجاجية في دوار النعيم وسط مدينة الرقة، وقرئ خلال الوقفة البيان الذي أصدره المشاركون بهذا الصدد من قبل الإدارية في اتحاد المرأة الشابة بشمال شرق سوريا منال الوذيب.

البيان استنكر هجمات وجرائم الاحتلال التركي في مناطق شمال وشرق سوريا، وكذلك هجمات الاحتلال التركي ضد مناطق شنكال ومخيم مخمور في جنوب كردستان.

وأضاف البيان: "ما نراه في السنوات الأخيرة من بناء جدار عازل في عفرين المحتلة، وعملية التغيير الديمغرافي الممنهج، والانتقال إلى كل من رأس العين وتل أبيض بخطّة إقامة منطقة آمنة حتّى وصلت أحلام أردوغان إلى شنكال ومخمور في جنوب كردستان. إنّ الاحتلال التركي يسعى بدعم دولي للوقوف ضد مشروعنا الأممي، مشروع الأمة الديمقراطية، وأخوة الشعوب. فإنّنا اليوم نقف على مسافة واحدة في التصدي بوجه كل المخططات الطورانية العثمانية وأطماعها الاقتصادية والتوسّعية وأحقادها التاريخية لفرض هيمنتها من جديد على أرضنا الطاهرة، والتي رويت بدماء شهداء الحرية".

وانتهت الوقفة الاحتجاجية بترديد الشعارات المندّدة بالاحتلال التّركيّ.

(ع خ/ك)

ANHA