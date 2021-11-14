المرأة الشابة تتظاهر في ناحية القناية استنكاراً لهجمات الدولة التركية وخيانة PDK

نظم اتحاد المرأة الشابة في ناحية القناية الواقعة غرب مدينة كوباني حوالي ٢٠ كيلومتر، مظاهرة انطلقت من أمام مجلس الناحية ردد خلالها المتظاهرون شعارات "تحيا مقاومة الكريلا، لا للاحتلال التركي الفاشي، لا حياة بدون القائد أوجلان"، وصولاً إلى أحد مداخل الناحية.

وألقت الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية القناية، سعاد علدمر، كلمة خلال المظاهرة قالت فيها إن "الطائرات التركية المسيّرة لا تتوقف عن استهداف المدنيين في شمال وشرق سوريا حيث استهدفت في الشهر المنصرم المدنيين في كوباني ومن بعدها في مدينة قامشلو".

وأوضحت بأن الهجمات التركية على المنطقة محاولة للهروب من الأزمات السياسية والاقتصادية في الداخل التركي.

وقالت سعاد علدمر بأن "أمهات الشهداء ينتظرن على معبر سيمالكا جثامين أبنائهن ولكن الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) لا يسلم الجثامين، ما يوضح لنا خيانة هذا الحزب".

وطالبت سعاد علدمر في ختام كلمتها الدول التي تدّعي بأنها تصون حقوق الإنسان بألا تسمح لدولة الاحتلال التركي أن تهاجم المنطقة، مؤكدة أنهن سيقاومن إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية أي هجوم محتمل حتى الرمق الأخير.

(ج ع/ج)

ANHA