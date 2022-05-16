المرأة الشابة تتظاهر في حلب دعماً لمقاومة الكريلا

ضمن سلسلة الفعاليات المنظمة لدعم مقاومة مقاتلي الدفاع الشعبي ضد الهجمات التركية وخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني، نظمت اليوم حركة المرأة الشابة تظاهرة بمشاركة المئات من عضوات الحركة وشابات حي الشيخ مقصود.

وتجمعت المشاركات أمام قاعة الاجتماعات الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود حاملات صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام حزب العمال الكردستاني وقوات الدفاع الشعبي.

وجابت المتظاهرات عدداً من شوارع حي الشيخ مقصود ومن ثم توجهن إلى حي الأشرفية وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا في جبال كردستان ومقاومة القائد عبد الله أوجلان في إيمرالي.

وتجمعت المتظاهرات في دوار الزيتون الواقع في حي الأشرفية. وبعد الوقوف دقيقة صمت ألقت الإدارية في حركة المرأة الشابة ناديا يوسف كلمة أكدت في بدايتها ضرورة مساندة مقاومة الجبال ضد الطورانية والفاشية التركية، معتبرةً أن حماية الجبال تعني حماية كامل منطقة الشرق الأوسط.

ونوهت ناديا أيضاً إلى أن الواجب الملقى على عاتق أبناء وبنات شمال شرق سوريا هو واجب تاريخي بالمشاركة في المقاومة المشرفة لأبطال الكريلا.

وأنهت الإدارية في حركة المرأة الشابة ناديا يوسف حديثها بالتأكيد على أن صون الوطن يعتبر من أسمى المبادئ على الأرض وبالتالي على الجميع المشاركة في هذا الواجب.

وانتهت التظاهرة بترديد الهتافات التي تحيي مقاومة الكريلا.

(م ع/ك)

ANHA