المرأة الشابة ترى في حرب الشعب الثورية هزيمة  للاحتلال

صعّدت دولة الاحتلال التركي من حدة هجماتها على شمال وشرق سوريا، خلال، وقد تزامنت هجماتها مع الذكرى السابعة لتحرير كوباني من مرتزقة داعش عام 2015، وذكرى بدء هجماتها على مقاطعة عفرين المحتلة في الـ 20 من كانون الثاني/ يناير 2018. كما حاولت الاستفادة، بشكل أو بآخر، من هجوم خلايا مرتزقة داعش على سجن الصناعة في الحسكة الذي نفذته في الـ 20 من كانون الثاني الفائت.

ويؤكد سياسيون ومتابعون للوضع أن هجوم داعش حصل بدعم من دولة الاحتلال التركي.

وقبل ذلك، كانت دولة الاحتلال التركي، نفذت عبر طائرة مسيّرة تابعة لها، هجوماً في الـ 25 كانون الأول/ ديسمبر من العام المنصرم، استهدف منزلاً شرق مدنية كوباني، أسفر عن استشهاد 6 من عضوات وأعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة.

المرأة في روج آفا ستحقق المزيد من النجاحات

وتؤكد الإدارية في اتحاد المرأة الشابة بإقليم الفرات، نيروز بوزان، أن دولة الاحتلال التركي مستمرة في هجماتها على شمال وشرق سوريا، وباتت بشكل خاص تستهدف الأسر الوطنية، التي دفعت الغالي والنفيس في سبيل حرية المنطقة والعيش بكرامة.

وأشارت نيروز بوزان إلى الهجمات المباشرة لدولة الاحتلال التركي في استهداف المرأة؛ قائلة "فهي مدركة لمكانة المرأة في المجتمع الذي يناضل ضد سياساته القمعية والاستقصائية"، مبينة أن ما حققته المرأة في شمال وشرق سوريا استمدته من فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، بطرحه قضية تحرر المرأة، بما يجعلها في مرتبة القوة والإصرار لمواصلة النضال من أجل نيل حقوقها.

نيروز بوزان أشادت بالمنجزات التي حققتها المرأة في روج آفا وشمال وشرق سوريا، وتفوقها في كافة المجالات، وريادتها لثورة روج آفا، اللواتي أضحين مثال النساء المناضلات في الشرق الأوسط والعالم.

"نساء من كافة المكونات يناضلن في وجه الاحتلال"

نيروز بوزان أشارت إلى استهداف الاحتلال التركي للمرأة بشكل متعمد، بالقول: "لأن الاحتلال التركي يخاف من قوة وتنظيم المرأة ومستوى الوعي الذي وصلت إليه في روج آفا، تكمن غاياته في كسر إرادة المرأة ومنع تنظيمها".

وفي تأكيدها على مواصلة المرأة نهج النضال، قالت نيروز "لن ينجح الاحتلال في مخططاته مهما فعل، وسنناضل في وجهه، نحن النساء من كافة المكونات، بالسير على فكر وفلسفة القائد أوجلان".

واختتمت نيروز حديثها، بالقول "كانت المرأة أساس المجتمع منذ القِدم ولا تزال، وهي الآن تناضل في وجه الفاشية، وتسترد حقوقها التي سُلبت منها عبر التاريخ، وستنتصر بإرادتها وعزيمتها القوية".

بدورها، قالت يارا محمد، عضوة حركة اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات "إن دولة الاحتلال التركي تمارس الحرب الخاصة على شعب المنطقة، والمرأة والشبيبة بشكل خاص، لأنها تهدف إلى إمحاء إرادة الشعب والسيطرة عليه".

وناشدت يارا كافة النساء والشبيبة الصمود والنضال في وجه الاحتلال التركي، مؤكدة السير على خطا الشهداء وفكر القائد عبد الله أوجلان، ومواصلة مسيرة النضال التي يخوضها الشعب الكردي.

"الحرية تكمن في بلدنا فالأرض مقدسة"

ومن جانبها، ترى عضوة حركة المرأة الشابة في إقليم الفرات، دجلة حسن أن دولة الاحتلال التركي تمارس حربها الخاصة عبر استخباراتها، سواء في المناطق المحتلة أو في شمال وشرق سوريا، وتستهدف المرأة الشابة لإبعادها عن ثقافتها وعن فكر القائد أوجلان.

وقالت: "مهما مارس الاحتلال التركي من حربه الخاصة والعسكرية ضد شعوب المنطقة، فلن يتمكن من كسر إرادته وخاصة إرادة المرأة، فالمرأة الشابة ستعمل دوماً على توعية المجتمع، بالمحاضرات والاجتماعات؛ حول كيفية النضال في وجه الفاشية والوعي لمخططاته عبر تطبيق أساليب حرب الشعب الثورية".

وشددت دجلة حسن على أنه يجب على الأسر توجيه بناتها وأبنائها إلى الطريق الصحيح لعدم وقوعهم في فخ العدو، والحد من الهجرة خارج الوطن، وقالت: "لأن الحرية تكمن في بلدنا فالأرض مقدسة"، كما دعت إلى ضرورة إرشاد الشبيبة والنساء إلى نهج النضال وفق فكر وفلسفة القائد أوجلان، بتحقيق مشروع الأمة الديمقراطية وتحقيق أخوة الشعوب والعيش المشترك.

(م ع/ي م)

ANHA