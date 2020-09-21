المرأة الشابة تنظم مسيرة بالدّراجات الهوائيّة في مدينة الحسكة

وانطلقت المسيرة من دوار سينالكو بحي تل حجر متّجهة صوب دوّار الصباغ, وعند الوصول إلى الدوار، وقفوا دقيقة صمت, تلتها إلقاء كلمة من قبل الإدارية في اتحاد المرأة الشابة لحزب الاتحاد الديمقراطي بشمال وشرق سوريا أمل ميرزو, وقالت في مستهلّ حديثها: "الهدف من هذه الفعالية التنديد بالانتهاكات التي تحصل بحقّ النساء في جميع العالم".

وأضافت أمل ميرزو: "المرأة في شمال وشرق سوريا تستطيع القيام بجميع الأعمال, ولكن الدولة التركية تسعى لكسر إرادة المرأة في مناطقنا لأنّ ثورتنا هي ثورة المرأة".

وانتهت المسيرة بترديد الشّعارات التي تحيّي الشهداء وتندّد بالاحتلال التركيّ.

(إ)

ANHA