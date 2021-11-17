المرأة الشابة تختتم معرض كتب القائد أوجلان في الطبقة

واختتمت فعاليات معرض كتب القائد عبدالله أوجلان الذي افتتح يوم أمس بحضور العشرات من أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، بقراءة بيان باسم اتحاد المرأة الشابة ألقته الإدارية نغم الأحمد وجاء في نصه :

" من هنا نعلن عن انطلاق المرحلة الثانية لحملة "حان وقت الحرية" الجسدية للقائد عبدالله أوجلان"

وتابع البيان "إن السبب الذي اعتقل من أجله القائد هو البحث عن الحرية للشعوب المضطهدة وبحثه عن التاريخ والقيم الإنسانية وحقيقة الدولة التي رفضها أمام جميع دول العالم، وهذا ما دفع تلك الدول للتخطيط والتآمر لاعتقال القائد عبدالله أوجلان لكي يتم إخفاء الحقائق التاريخية وأزاحت فكر الدولة فثارت جميع شعوب العالم ووقفوا بكل قوة في وجه الظلم والدول العالمية".

وأشار البيان إلى "أننا لا نستطيع القول إننا أحرار إن لم يتم تحرير القائد آبو لأن القائد هو وحده الذي نور الطريق أمام المرأة والشعوب، وفي هذه السنوات الطويلة نريد أن نعرف شيئاً عن القائد، ولكن الدولة الفاشية التركية في كل مرة يتم طلب معرفة شيء عن القائد تزيد من حجم المؤامرة ولا تمنح أي حق من حقوق السجناء".

واستنكر البيان هجمات الدولة التركية على قوات الكريلا وجبال كردستان والتي تستهدف المدنيين بهدف ترويع شعوب المنطقة والتقليل من إرادتنا وعزمنا".

وشدد البيان في ختامه "على الجميع أن يسمع ويعرف أن الإنسانية هي وحدها ستنتصر على الظلم والطغيان وفي يومنا الراهن العالم بأكمله يتعرفون على فلسفة القائد آبو ويناضلون لأجل حريته، ويجب علينا كشعب ومرأة شابة من جميع أنحاء العالم الانضمام إلى المرحلة الثانية لحملة حان وقت الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان".

(ع ص)

ANHA