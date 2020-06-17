المرأة الشابة تفتتح مركزاً لها في حلب

بهدف توعية وتنظيم المرأة الشابة في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، افتتحت حركة المرأة الشابة اليوم مركزاً لها في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود بحلب، وذلك خلال احتفالية حضرها المئات من نساء الحي.

وسمي مركز حركة المرأة الشابة باسم مقاتلة وحدات حماية المرأة زينب بكر الاسم الحركي تيماف سربلند والتي استشهدت في مقاومة الكرامة بتاريخ 29 تشرين الأول 2019 بمدينة كري سبي أثناء تصديها للاحتلال التركي ومرتزقته.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، من ثم هنأت الإدارية في حركة المرأة الشابة أمينة عبدو افتتاح المركز، وأضافت "نهنئ مقاتلات وحدات حماية المرأة اللواتي يقاومن في خنادق القتال ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، بافتتاح مركز المرأة الشابة".

كما ألقت الإدارية في مؤتمر ستار نهلة مصطفى كلمة هنأت فيها أيضاً بافتتاح المركز وعاهدت على مواصلة النضال على درب الشهداء.

بعدها قدمت فرقة الشهيدة بارين للرقص التابعة لمركز جميل هورو للثقافة والفن فقرات من الرقص الفلكلوري، تلاها قص شريط الافتتاح من قبل أمهات الشهداء.

وانتهت الاحتفالية بتقديم فرقة سيا جين للغناء عدة أغاني فلكلورية، وسط عقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني.

(ع س/ك)

ANHA