المرأة الشابة تعقد كونفرانسها الأول بحلب

وعقدت حركة المرأة اليوم في مدينة حلب كونفرانسها الأول وذلك تحت شعار "" بروح فيان ونوجيان سنحقق الحرية والانتصار".

الكونفرانس نظم في كافيتريا طلة حلب الواقعة بالقسم الشرقي من حي الشيخ مقصود بحضور ممثلين عن كافة المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية إلى جانب مقاتلات وحدات حماية المرأة، والعشرات من أعضاء حركة المرأة الشابة.

بدأت أعمال الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت تلاها قراءة تقييمات القائد عبد الله أوجلان من قبل عضوة لجنة تعليم وتدريب المجتمع الديمقراطي زيلان مصطفى.

التقييمات أشارت في مضمونها إلى دور المرأة المؤثر في إدارة المجتمع والكفاح من أجل تغيير الذهنية السلطوية الذكورية السائدة التي أحكمت قبضتها على المجتمع، كما تطرقت إلى الأهداف والمهام الملقاة على عاتق المرأة الشابة لكسر أغلال الاستعباد والتخلص من سياسة الإنكار، وتسليط الضوء على ضرورة رفع سوسة النضال القائم على إثبات الذات لدرء سياسات الإقصاء والتخلص منها.

بعدها قرأت عضوة اتحاد المرأة الشابة في مدينة حلب أليسار شيخو تقرير أعمال الاتحاد على مدار العامين المنصرمين، وبعدها فتح باب النقاش حول التقرير وأعمال الاتحاد من قبل الحضور.

ومن ثم عرض أعضاء حركة المرأة الشابة سنفزيون تضمن كلمة عضوة المجلس الرئاسي العام لمنظومة المجتمع الكردستاني سوزدار آفيستا ، ومقتطفات من توجيهات القائد عبدالله أوجلان حول المرأة الشابة، إلى جانب لقطات عن مقاومة قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة ستار أمام جيش الاحتلال التركي في زاب وأفاشين.

فيما تم فتح باب النقاش أمام الحضور لاتخاذ عدد من القرارات والمخرجات، من أهمها:

العمل على تصعيد النضال من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان. اتخاذ أفكار وفلسفة القائد عبد الله أوجلان كمرجع أساسي في تسيير أمور حركة المرأة الشابة في جميع النواحي، والعمل على نشر هذه الأفكار. تتخذ المرأة الشابة من تدريب وتوعية فئة المرأة الشابة من المجتمع كهدف استراتيجي لها. تسخير الإمكانيات من أجل العمل على تغيير الذهنية السلطوية الذكورية. إعطاء الأهمية لمشاركة المرأة الشابة في قضايا الدفاع الذاتي والمحافظة على الثقافة والفن الذي يميز الشعوب.

ومن انتخبت المجتمعات المجلس العام للاتحاد والمؤلف من12 عضوة لتمثيل المرأة الشابة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب.

وانتهى الكونفرانس بتقديم القسم من قبل عضوات المجلس العام المنتخب، بالعمل على تنفيذ المخرجات الصادرة عن الكونفرانس وتطوير عمل الحركة في الفترة المقبلة.

(م ع/ك)

ANHA