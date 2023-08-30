المرأة الشابة خلال تظاهرة ...لا أحد يستطيع حجب شمسنا

وانطلقت التظاهرة من أمام دوار سوني في مدينة قامشلو بمشاركة العشرات من الشابات باتجاه دوار الشهيد روبار وسط ترديد شعارات "لا حياة بدون القائد".

كما حمل المشاركون صور القائد عبدالله أوجلان ويافطات كتب عليها "المرأة، الحياة، الحرية".

وتجمع المشاركون في دوار الشهيد روبار حيث تحولت التظاهرة إلى تجمع بدأ بالوقوف دقيقة صمت تلاها قراءة بيان باسم المتظاهرات قرأته عضو اتحاد المرأة الشابة في مدينة قامشلو باري بوطان.

وذكر البيان ان القوى المهيمنة دأبت على مدار التاريخ على مهاجمة الشعوب. والقائد عبدالله أوجلان واجه هذه الهجمات وناضل من أجل ضمان هوية ووطن الشعب الكردي على مدى 50 عاماً.

وأضاف البيان: "من أجل القضاء على نضال الشعب الكردي ومنع أفكار وفلسفة القائد آبو من الانتشار في الشرق الأوسط، قامت القوى المهيمنة بحبك المؤامرة الدولية ضد القائد. المقاومة المستمرة على مدى 25 عاماً في ظل ظروف العزلة سوف تفشل آمال الأعداء".

وجاء في البيان أيضاً: "باسم المرأة الشابة لن نقبل بحياة بدون القائد، وسوف نلتف حول شعار ’لا أحد يستطيع حجب شمسنا‘.

كما ناشد البيان جميع النساء الشابات وجميع الشباب في كردستان بالتصدي لسياسات العزلة المشددة ضد القائد عبدالله أوجلان.

وانتهت التظاهرة بترديد شعار "عاش القائد آبو".

ANHA