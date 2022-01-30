المرأة الشابة في قامشلو يحمين الأحياء دعما للقوات الأمنية

أعلنت هيئة الداخلية في شمال وشرق سوريا، حظر تجوال كلي، في كامل مدينة الحسكة بتاريخ 24 كانون الثاني الجاري وسيستمر الحظر إلى 31 كانون الثاني. وذلك بسبب استمرار عمليات ملاحقة الخلايا النائمة لمرتزقة داعش . وفي قامشلو تم فرض حظر تجوال جزئي من الساعة 18:00 .

في 20 كانون الثاني الجاري، نفذت مجموعة من الخلايا النائمة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي هجوماً على سجن الصناعة في الحسكة الذي يُحتجز فيه مرتزقة داعش. ومن أجل التصدي لهجماتٍ مماثلة من قبل خلايا داعش في المناطق الأخرى يقف الأهالي بكافة قدراتهم إلى جانب قوات الحماية في المنطقة.

كما تقوم عضوات اتحاد المرأة الشابة في قامشلو بحماية أحياء المدينة إلى جانب قسد وقوات الأمن الداخلي.

أكدت عضوة اتحاد المرأة الشابة آرين محمد أنهن يقمن بحماية أحيائهن من أجل مساندة قوات قسد وقوات الأمن الداخلي قائلة: "حماية الوطن واجب على كل فرد من المجتمع."

كما دعت آرين محمد جميع النساء الشابات إلى حماية أهالي أحيائهن من خلايا داعش النائمة.