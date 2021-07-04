المرأة الشابة في PYD بالحسكة: نطالب بتطبيق التشريعات التي تصون حقوق النساء

أصدرت المرأة الشابة في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في مدينة الحسكة بياناً استنكارياً للجريمة التي ارتكبت بحق الفتاة القاصر "عيدة الحمودي السيعدو", وأدلي بالبيان في مكتب المرأة الشابة بحي الصالحية، بحضور أعضاء المرأة الشابة في الحزب, رافعات أعلام حزب الاتحاد الديمقراطي.

وقرأت الإدارية في مجلس المرأة الشابة دلال برو البيان, وقالت: "في خضم نضال المرأة في شمال وشرق سوريا من أجل الوصول إلى الحقوق والحريات والعيش بحياة حرة كريمة في مجتمع خالٍ من العنف نواجه اليوم أبشع الجرائم التي ترتكب بحق النساء بما تتضمنه من نكران الوجود وتهميش لدورهن الريادي في قيادة المجتمع وممارسة السلطة عليهن في كافة مجالات الحياة".

وأضافت دلال برو "كما أن هنالك العادات والتقاليد التي تحرمهن من التعليم والتوعية ويبقين في مرحلة متدنية من الإدراك, كما أن العنف الممارس ضد النساء هو من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً وتدميراً في عالمنا وهو سلوك غير حضاري يتمثل في قتل المرأة وتدمير نفسيتها وجسدها".

وتابعت دلال برو: "شاهدنا قبل أيام ارتكاب جريمة مروعة بحق المغدورة القاصر "عيدة الحمودي السعيدو" البالغة من العمر 13 عاماً وتم نشر فيديو عن عملية قتلها بطريقة مسيئة للإنسانية".

وأكدت دلال برو في نهاية البيان "إننا كمرأة شابة في PYD ندين ارتكاب هذه الجريمة بحق القاصر وكافة جرائم قتل النساء, كما نطالب بتطبيق التشريعات التي تصون حقوق النساء وتطبيق عقوبات رادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم واتخاذ الكثير من التدابير لزيادة فعالية الجهود الرامية لمنع ارتكاب قتل النساء وملاحقة مرتكبيها وأن تطبق بحقهم أقصى العقوبات".

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ANHA